2019-10-10T07:50:00+03:00
Общество

Омичей просят 2 дня не гулять в парках

Их обрабатывают от клещей
Станислав МУХИН
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Парки будут обрабатывать от клещей.Парки будут обрабатывать от клещей.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
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Жителей Омска просят не гулять в парках в ближайшие два дня. Их будут обрабатывать химикатами от клещей. Это касается парка имени 30-летия ВЛКСМ, сада имени С. М. Кирова, Советского парка и Сада "Сибирь". Находится на их территории в ближайшие два дня небезопасно.

- Необходимость обработки связана с сезонной активностью клещей. В саду имени Кирова будет использовано ручное распыление со штилем, в остальных случаях будет применена автоматизированная установка. Техника распыляет специальные жидкости на 250 метров вокруг себя», - рассказал подробности директор МП «ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин.

После завершения обработки территорию парков обследуют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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