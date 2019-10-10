2019-10-10T06:57:29+03:00
Происшествия

Омичка пыталась продать через интернет загородный дом, но лишилась всех денег

Вместо того, чтобы перевести ей задаток, мошенники сняли с ее карты 117 тысяч
Анна МИКУЛА
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Аферисты сняли со счета омички 117 тысяч рублей.Аферисты сняли со счета омички 117 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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57-летняя омичка решила продать загородный коттедж в Азово. Женщина разместила информацию на сайте бесплатных объявлений в интернете и просила за недвижимость 3,6 млн рублей.

Вскоре нашлись «покупатели». Они предложили перевести ей задаток в полмиллиона. Продавец зачем-то назвала им все данные своей карты, а вскоре ей пришло сообщение, что вместо обещанного перевода средств с ее счета сняты 117 тысяч рублей.

– Сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности подозреваемого, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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