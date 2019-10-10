2019-10-10T06:46:04+03:00
Общество

«Пробкам - быть!»: В Омске на 14 месяцев перекрывают важнейшую улицу на Левом Берегу

Горожане уже готовятся к заторам
Станислав МУХИН
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ФОТО: 2ГИСФОТО: 2ГИС
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Начинается строительство дублера улицы 70 Лет Октября. Власти рассчитывают, что это значительно разгрузит автомобильное движение на Левобережье. В связи с этим сегодня ночью перекрыли улицу Шаронова на участке от бульвара Архитекторов до улицы 3-я Островская. Мало кто знает название этой улицы, поэтому омичи обычно называют ее «кишка». Для многих она была единственным способом объехать все левобережные пробки. Теперь эту дорогу закрыли больше чем на год. Восстановить движение по ней власти рассчитывают лишь в декабре 2020 года.

Омичи уже готовятся к большим заторам на Левом Берегу. Но придется потерпеть. Правда, как сообщают горожане, живущие рядом с улицей Шаронова, дорога до сих пор не перекрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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