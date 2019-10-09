На окраине Омска из-под земли забил фонтан воды

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-09T14:06:34+03:00

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В октябре в Омске заработал новый фонтан. Правда, запущен он был вопреки желаниям чиновников и винить в нем нужно коммунальщиков. Все случилось на окраине города - на улице Алтайская. Там прямо из-под земли неожиданно начал пробиваться столб воды. Фонтан поднимался на несколько метров.

Необычную картину засняли очевидцы. Фото фонтана появилось в социальных сетях. На снимке видно, что в паре метров ведутся какие-то ремонтные работы. Скорее всего, именно из-за них вода и стала пробиваться наружу.

- Омичи, ждите повышения платы за ОДН, - констатировали под фото другие пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU