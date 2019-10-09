Омич, мать которого отказались везти в больницу с инфарктом, требует с медиков 3 млн

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-09T13:37:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожилая омичка Елена Ильина (имя и фамилия изменены) почувствовала резкую боль в груди. Женщина вызвала скорую, но приехавшие медики не обнаружили, как им тогда показалось ничего страшного. Пациентке, вероятно, дали таблетку от давления, но в больницу не повезли.

Так и не придя в себя Ильина вызвала неотложку и на следующий день. Но история повторилась, врачи не заметили признаков катастрофы, которая уже произошла в организме пациентки и снова уехали.

А на третий день больная скончалась. Точный диагноз ей поставили только посмертно. Как выяснилось, в тот день, когда женщина впервые почувствовала себя плохо, у нее случился инфаркт. Если бы об этом стало известно тогда и Ильину бы экстренно госпитализировали, у нее были бы шанс на спасение.

– Сын умершей подал иск. Мужчина считает, что из-за оказания некачественной медицинской помощи его мать умерла, – рассказали в Центральном районном суде, где рассматривается это дело. – В иске к БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» он требует компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU