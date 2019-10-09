2019-10-09T13:10:38+03:00
Происшествия

В Омске пьяный пациент, набросился на врачей скорой

Медикам пришлось вызывать силовиков
Станислав МУХИН
Поделиться:
Врачам пришлось вызывать Росгвардию.Врачам пришлось вызывать Росгвардию.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
Изменить размер текста:

Вызовом сотрудников Росгвардии закончился выезд врачей скорой помощи на улицу Нейбута. В службу "03" обратились прохожие, заметившие у гаражей мужчину без сознания. Приехавшие врачи стали укладывать его на носилки, для этого мужчину пристегнули ремнями. Однако в этот момент он как раз пришел в себя. Он порвал ремни, стал угрожать медикам расправой и вел себя агрессивно. Врачам пришлось нажать тревожную кнопку.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Росгвардии по Омской области, сибиряк сильно удивился приехавшему наряду. Перед силовиками он оправдывался, что ничего плохого не сделал. Так как мужчине нужна была помощь врачей, сотрудники Росгвардии сопроводили медиков и пациента до больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сторонники восстановления Ильинского собора в Омске снова хотят обсудить проект
На окраине Омска из-под земли забил фонтан воды
Омич, мать которого отказались везти в больницу с инфарктом, требует с медиков 3 млн
Омича, сломавшего подруге 8 ребер, посадили на 3,5 года
Омичу, привязавшему брата жены к дереву и бросившему его умирать в лесу, дали 11 лет тюрьмы
Омич, узнавший о своем диагнозе, пытался выброситься из окна больницы
В Омске за год погибли 12 детей
Суд обязал омича, назвавшего оппонента в Сети клоуном, публично опровергнуть это
Пассажир, из-за которого в Омске экстренно сел самолет, умер еще в воздухе
В Омске на видео сняли, как «Тойота» вылетела с дороги у метромоста
В Омске экстренно сел самолет из Красноярска
В Омске 13 машин тушили склад с игрушками
В Омске женщина на «джипе» сбила 10-летнего ребенка
У омской полиции новый глава: Вместо уволенного за драку Меркушова назначили Быкова
Частный сектор Омска уходит от «мешочного» вывоза мусора
Умер еще один пострадавший после ДТП с семерыми омичами в «Ладе»
«Это не мои дети»: Воспитатель омского сада, где малыши чуть не выпали из окна, пыталась оправдаться