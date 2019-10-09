В Омске пьяный пациент, набросился на врачей скорой

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-09T13:10:38+03:00

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Вызовом сотрудников Росгвардии закончился выезд врачей скорой помощи на улицу Нейбута. В службу "03" обратились прохожие, заметившие у гаражей мужчину без сознания. Приехавшие врачи стали укладывать его на носилки, для этого мужчину пристегнули ремнями. Однако в этот момент он как раз пришел в себя. Он порвал ремни, стал угрожать медикам расправой и вел себя агрессивно. Врачам пришлось нажать тревожную кнопку.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Росгвардии по Омской области, сибиряк сильно удивился приехавшему наряду. Перед силовиками он оправдывался, что ничего плохого не сделал. Так как мужчине нужна была помощь врачей, сотрудники Росгвардии сопроводили медиков и пациента до больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU