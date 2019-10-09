Омичу, привязавшему брата жены к дереву и бросившему его умирать в лесу, дали 11 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-09T11:43:36+03:00

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Драма разыгралась в одном из сел Любинского района. В феврале 2016 года 28-летний брат сестры украл у сельчанина из машины видеорегистратор. При этом он дважды ударил родственника по лицу. По данному факту завели уголовное дело. Но потерпевший решил наказать воришку сам. Через неделю после случившегося он избил шурина и вывез в лес. Там привязал обидчика проволокой к дереву и оставил на 20-градусном морозе умирать. Так как шурин редко жил на одном месте, хватились его не скоро. Сельчанин признался в убийстве лишь весной 2019 года.

- Он показал место в 7 км от деревни, где оставил родственника. В ходе осмотра следователями были обнаружены скелетированные останки, и одежда, по которой погибший был опознан, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Накануне сибиряку, имеющему на попечении 5 детей, вынесли приговор. Ему дали 11 лет в колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU