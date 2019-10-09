2019-10-09T10:41:13+03:00
Происшествия

Омич, узнавший о своем диагнозе, пытался выброситься из окна больницы

После новости о тяжелом заболевании у него развилось психическое расстройство
Станислав МУХИН
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Мужчина повис на карнизе палаты.Мужчина повис на карнизе палаты.Фото: ВКонтакте
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Несколько тяжелых секунд пришлось пережить омичам, ставшим свидетелям драматичной картины на территории городской больницы имени Кабанова. Там из окна одной из палат отделения гнойной хирургии свисал пациент. От падения его отделяли буквально мгновения. Очевидцы утверждали: спасли мужчину соседи по палате. В минздраве прокомментировали инцидент. Оказалось, пациент так бурно отреагировал на известие о диагнозе, обнаруженном у него.

- В городской больнице №1 им. Кабанова у пациента произошло психотическое расстройство в связи с тяжелым заболеванием. Усилиями медицинских работников его удалось спасти, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе минздрава Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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