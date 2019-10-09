2019-10-09T09:10:55+03:00
Происшествия

В Омске за год были убиты 13 детей

При этом семеро из не их погибли от рук собственных родителей
Анна МИКУЛА
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В прошлом году увеличилось количество неблагополучных семей.В прошлом году увеличилось количество неблагополучных семей.Фото: Архив "КП"
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В Омском горсовете прошло заседание по социальным вопросам. Особенно пристальное внимание депутаты уделили обсуждению проблемы жестокого обращения с детьми.

Врио начальника УМВД по городу Омску Радик Валиахметов озвучил во время своего выступления страшные цифры.

– За 2019 год в отношении несовершеннолетних совершено 141 преступление и 149 преступных посягательств. Для 13 детей насильственные посягательства закончились смертью. Родителями в отношении детей совершено 7 преступлений. Поступило 326 информаций о фактах семейного неблагополучия. Выявлены и поставлены на учет 678 неблагополучных родителей. В настоящее время в подразделениях по делам несовершеннолетних состоит на учете 1414 неблагополучных родителей, в том числе 1079 – за употребление спиртных напитков, 24 – наркотических средств, 365 – имеющих детей в возрасте до 3 лет и за совершение преступлений против несовершеннолетних. Под административным надзором УМВД находится 141 лицо, отбывавшее наказание за совершение преступлений в отношении детей, – сообщил Валиахметов.

Также полицейский рассказал депутатам, что с начала года к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей привлечен 1341 родитель. 349 законных представителей привлечены к ответственности за появление детей в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, – продолжает Радик Валиахметов. – В отношении 110 родителей направлены материалы в суд о лишении родительских прав, 21 из которых удовлетворен судом. Составлено 20 протоколов на родителей за нанесение побоев детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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