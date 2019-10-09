Суд обязал омича, назвавшего оппонента в Сети клоуном, публично опровергнуть это

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-09T08:30:04+03:00

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Необычное дело поступило в Центральный районный суд Омска. Иск на омича подал житель другого города. Мужчины повздорили в Интернете. В какой-то момент они начали оскорблять друг друга в комментариях на одном из популярных сайтов. Омич был очень красноречив и убедителен. В своем посте он не лицеприятно высказался об оппоненте. Слова "неудачник" и "клоун" были самыми безобидными эпитетами.

Оскорбленный оппонент соревноваться в красноречии не стал. А просто подал иск в суд. И без труда выиграл это дело. Суд принял нестандартное решение. Омича обязали опровергнуть свои высказывания о том, что его соперник "клоун" и разместить решение суда на этом же развлекательном сайте.

- На развлекательном портале уже в тот же день омич во исполнение решения суда сообщил о том, что слова, высказанные ранее на этой открытой площадке в адрес потерпевшего гражданина, не соответствуют действительности, – сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Управления судебных приставов по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU