Суд обязал омича, назвавшего оппонента в Сети клоуном, публично опровергнуть это
Необычное дело поступило в Центральный районный суд Омска. Иск на омича подал житель другого города. Мужчины повздорили в Интернете. В какой-то момент они начали оскорблять друг друга в комментариях на одном из популярных сайтов. Омич был очень красноречив и убедителен. В своем посте он не лицеприятно высказался об оппоненте. Слова "неудачник" и "клоун" были самыми безобидными эпитетами.
Оскорбленный оппонент соревноваться в красноречии не стал. А просто подал иск в суд. И без труда выиграл это дело. Суд принял нестандартное решение. Омича обязали опровергнуть свои высказывания о том, что его соперник "клоун" и разместить решение суда на этом же развлекательном сайте.
- На развлекательном портале уже в тот же день омич во исполнение решения суда сообщил о том, что слова, высказанные ранее на этой открытой площадке в адрес потерпевшего гражданина, не соответствуют действительности, – сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Управления судебных приставов по Омской области.
ИСТОЧНИК KP.RU