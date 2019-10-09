2019-10-09T07:20:30+03:00
Происшествия

В Омске на видео сняли, как «Тойота» вылетела с дороги у метромоста

Водитель не справился с управлением [видео]
Станислав МУХИН
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Неудачно началось утро для одного из омских водителей. Видео момента аварии появилось в социальных сетях. На ролике "Тойота Марк II" сильно спешит в пробке у метромоста. Пока все водители спокойно подкатываются к светофору, лихач на "Тойоте" обгоняет всех, перестраиваясь из ряда в ряд.

В повороте торопливый водитель не справляется с управлением, и машина перелетает бордюр и сбивает дорожный знак. Сильно разбита и машина лихача. Омичи, посмотревшие ролик, не понимают, на что рассчитывал владелец иномарки и куда так торопился.

В Омске "Тойота" вылетела с дороги.Подпишись на инцидент в Омске https://vk.com/inci55 ! Все самое шокирующее, что произошло в Омске только у нас - https://vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU

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