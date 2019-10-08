2019-10-08T18:50:10+03:00
Происшествия

В Омске 13 машин тушили склад с игрушками

Огонь распространился на площади 500 квадратных метров [фото, видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области
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Серьезное ЧП случилось в промзоне Октябрьского округа на окраине Омска.

– В 19.12 поступило сообщение о пожаре в складе по улице Универсальной. Размер склада 35 на 15 метров. Площадь пожара более 500 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – В тушении были задействованы 13 единиц техники и 52 пожарных.

Установлено также, что на складе хранились хозтовары и игрушки. Подразделения МЧС работали по повышенному номеру сложности. В связи с тем, что район плохо обеспечен водой, группировка сил и средств на месте пожара была увеличена до 17 единиц техники и 70 человек.

Пожар локализован в 21.17. По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших и жертв.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Горит склад на улице Универсальной. Омск.Видео: ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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