В Омске женщина на «джипе» сбила 10-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-08T14:49:00+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 8 октября, в 13.50 в центре Омска.

– Прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки» женщина 1983 года рождения, двигаясь по улице Барнаульской в районе дома № 5 допустила наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В результате происшествия пострадала 10-летняя девочка. Ее с травмами увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU