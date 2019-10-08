2019-10-08T13:05:53+03:00
Происшествия

«Это не мои дети»: Воспитатель омского сада, где малыши чуть не выпали из окна, пыталась оправдаться

Судя по всему, за малышами никто не следил [ видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Об инциденте, случившемся в садике № 16 на улице Молодогвардейской, 55а на Старой Московке, очевидцы рассказали в соцсетях.

– Дети смотрят из окон, наполовину вываливаются, – негодует автор поста, размещенного в соцсетях. – Говорят, одна воспитатель ушла, другая убирает. А до детей нет никакого дела. Во-первых, погода сейчас обманчивая, могут заболеть, причем серьезно. Во-вторых, выпадут из окна, и никто даже пикнуть не успеет. Ужаснее всего, что до них даже не доходит вся серьезность ситуации. «Это не мои дети, я за своими слежу» – так ответила одна из воспитателей. Вот такие люди берут ответственность за наших детей.

Происшествие в садике. Омск.Видео: Инцидент Омск , vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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