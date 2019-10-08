В Омске произошло ДТП в автобусом

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-08T12:15:24+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло на 21-й Амурской. В момент происшествия в салоне находились пять пассажиров.

– Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Ниссан» мужчина 1965 г.р., без признаков опьянения, двигаясь по улице 21-й Амурской, в районе дома № 12/1 при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному транспортному средству и допустил столкновение с пассажирским автобусом «Ситроен» (маршрут № 201 «улица Труда – поселок Амурский) под управлением мужчины 1970 года рождения.

В результате аварии пострадали две пассажирки – женщины 79 и 77 лет. Им пришлось обратиться за помощью к медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU