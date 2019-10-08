Из-за горящей свалки в Любино созвали комиссию по ЧС

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-08T11:58:11+03:00

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Жители Любино бьют тревогу: рядом с их поселком уже долгое время горит свалка бытовых отходов. Пока люди задыхаются от ядовитого запаха гари, ответственные службы пытаются справиться с пожаром. Сверху огонь удалось сбить, но он ушел в нижние слои полигона. Справиться с таким горением можно только закрыв очаги пожара сверху слоем грунта.

– По вопросу возгорания свалки в р.п. Любинский, в связи с обострением сложившейся ситуации, состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На протяжении пяти суток пожарные тушили очаг возгорания, – рассказали в пресс-службе администрации Любинского района. – Основная масса пролита водой, но тление нижних слоев мусора, к которым на данный момент отсутствует доступ, продолжается. Принято решение в течение ближайшего времени организовать поиск техники для буртования свалки. Составлено официальное письмо к регоператору ООО «Магнит» с просьбой: до ликвидации пожара производить вывоз ТКО на полигон в Омск. Ситуация действительно сложилась не простая, в настоящее время вопрос находится под особым контролем служб ЧС и органами власти района.

ИСТОЧНИК KP.RU