2019-10-08T11:03:03+03:00
Происшествия

В Омске с отравлением алкоголем в больницу привезли первоклассника

Мальчик нашел бутылку с вином на улице и решил попробовать его
Анна МИКУЛА
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Недопитую бутылку вина на стадионе бросил кто-то из взрослых.Недопитую бутылку вина на стадионе бросил кто-то из взрослых.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ЧП случилось в Таврическом районе. Первоклассник из села Прииртышское нашел на стадионе бутылку с красной сладкой жидкостью. Мальчику стало интересно, что же там и он выпил ее.

Когда он, качаясь, шел по селу, его заметили проезжавшие судебные приставы. Они предположили, что 7-летний ребенок пьян, и вызвали скорую. Медики их опасения подтвердили. Мальчика с алкогольным отравлением увезли в больницу.

– Полицейские сообщили о происшедшем матери мальчика, которая состоит на профилактическом учете в ОВД как неблагополучный родитель, занимается воспитанием еще четырех несовершеннолетних детей в возрасте от 5 до 17 лет, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Инспектором ПДН женщина привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и по ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних). Санкциями предусмотрены штрафы от 500 до 2000 рублей.

Кроме того, о произошедшем уведомлены управление образования, комиссия по делам несовершеннолетних, следственный комитет и прокуратура Таврического района. Сейчас ребенок находится в медучреждении под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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