Семеро омичей на «Ладе» влетели в бетонный забор – один погиб на месте

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-08T08:55:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром во вторник, 8 октября. Компания парней поехала кататься по городу. Причем в «Ладу» умудрились забраться семеро. Они ехали по улице Кирова в сторону 4-й Транспортной. В какой-то момент 28-летний водитель не справился с управлением, и легковушка влетела в бетонное ограждение.

– В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия, его пассажиры, мужчины 1985, 1992, 1999, 1993, 1994, 1992 годов рождения, доставлены в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU