В Омской области пьяный сельчанин убил жену

СЕГОДНЯ 08:10 2019-10-08T08:10:08+03:00

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Семейная драма разыгралась в одном из сел Азовского района. Как обычно, все началось с алкоголя. Подвыпивший 63-летний сибиряк вечером пришел домой. Состояние супруга сильно не понравилось его 53-летней жене. Они часто ругались по этому поводу. Началась семейная ссора. В какой-то момент пьяный муж не выдержал и порыве гнева схватился за нож. Ударом в грудь он убил жену. Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Следственного комитета по Омской области, мужчина уже задержан. На него завели уголовное дело по статье "Убийство". Сельчанину грозит длительный срок в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU