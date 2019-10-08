2019-10-08T08:10:08+03:00
Происшествия

В Омской области пьяный сельчанин убил жену

Он схватился за нож
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Семейная драма разыгралась в одном из сел Азовского района. Как обычно, все началось с алкоголя. Подвыпивший 63-летний сибиряк вечером пришел домой. Состояние супруга сильно не понравилось его 53-летней жене. Они часто ругались по этому поводу. Началась семейная ссора. В какой-то момент пьяный муж не выдержал и порыве гнева схватился за нож. Ударом в грудь он убил жену. Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Следственного комитета по Омской области, мужчина уже задержан. На него завели уголовное дело по статье "Убийство". Сельчанину грозит длительный срок в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за горящей свалки в Любино созвали комиссию по ЧС
В Омске с отравлением алкоголем в больницу привезли первоклассника
В результате массового ДТП в Омской области легковушка залетела под фуру
Волонтеры Омского ГАУ провели соревнования по армрестлингу
В МЧС прокомментировали ситуацию с горящей в Любино свалкой
«Офисный» синдром
В Омске учителей поздравили с профессиональным праздником
В МЧС прокомментировали сиутацию с едким дымом, окутавшим Омск
Мэр вышла на субботник с 60 тысячами омичей
Кадастровая палата приглашает на вебинары в октябре
Семеро омичей на «Ладе» влетели в бетонный забор – один погиб на месте
«Свалка будет гореть, пока сама не потухнет»: Жители Любино в Омской области задыхаются уже месяц
В Омске в ДТП на Красноярском тракте погиб водитель
«Не удивляйтесь статье о нас!»: На концерте в Омске фанатка завязала Диме Билану шнурки
В Омске осудили призывника, уклонявшегося от службы
Губернатор старт отопительного сезона в Омской области сравнил с ЧП
«Эвакуируйте город!»: Омичей напугал густой сизый дым в небе
Россети Сибирь внедряет цифровые решения для повышения качества электроснабжения