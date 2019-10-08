2019-10-08T07:45:20+03:00
Происшествия

В Омске в ДТП на Красноярском тракте погиб водитель

Еще два человека в больнице [фото]
Станислав МУХИН
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Машины смяло.Машины смяло.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Страшная авария произошла в Советском округе вечером 7 октября. На Красноярском тракте столкнулись две машины - «ВАЗ-21093» и «Форд Фокус». Предварительно, отечественная легковушка выскочила на встречную полосу. В результате аварии 39-летний водитель «ВАЗ-21093» погиб на месте. Женщина, управлявшая иномаркой, и ее пассажир оказались в больнице с различными травмами. Машина после столкновения превратились в груду металла.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-21093», двигаясь по Красноярскому тракту со стороны пр. Губкина, в районе дома № 87 допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Форд Фокус», - уточнили подробности в пресс-службе УГИБДД по Омской области.

Сейчас инспекторы проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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