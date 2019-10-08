«Не удивляйтесь статье о нас!»: На концерте в Омске фанатка завязала Диме Билану шнурки
Необычный случай произошел на концерте Димы Билана в Омске. Перед концертом певец признавался в своем Instagram в любви к сибирскому городу и удивлялся теплой погоде. Выложил Билан и видео забавной ситуации с самого концерта. На ролике к артисту в паузе между песнями подходит фанатка с цветами. Он просит подождать, так как у него развязались шнурки. Но омичка не растерялась и помогла Билану завязать их. Мешать ей певец не стал.
- Спасибо! - сказал артист. - Научили завязывать шнурки. Не удивляйтесь, если о нас напишут статью.
Под общий смех публики Дима Билан сделал селфи с находчивой фанаткой.
- Омск - аншлаг ты мой! Каждый концерт с сюрпризом: сегодня вот шнурки научили завязывать. Что же будет завтра? Спасибо вам за взаимную любовь и такое доверие! - написал певец в своем Instagram и выложил ролик.
На концерте в Омске фанатка завязала Билану шнурки.
ИСТОЧНИК KP.RU