2019-10-08T07:39:04+03:00
Звезды

«Не удивляйтесь статье о нас!»: На концерте в Омске фанатка завязала Диме Билану шнурки

Все случилось прямо во время выступления [видео]
Леонид БАРХАТОВ
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Необычный случай произошел на концерте Димы Билана в Омске. Перед концертом певец признавался в своем Instagram в любви к сибирскому городу и удивлялся теплой погоде. Выложил Билан и видео забавной ситуации с самого концерта. На ролике к артисту в паузе между песнями подходит фанатка с цветами. Он просит подождать, так как у него развязались шнурки. Но омичка не растерялась и помогла Билану завязать их. Мешать ей певец не стал.

- Спасибо! - сказал артист. - Научили завязывать шнурки. Не удивляйтесь, если о нас напишут статью.

Под общий смех публики Дима Билан сделал селфи с находчивой фанаткой.

- Омск - аншлаг ты мой! Каждый концерт с сюрпризом: сегодня вот шнурки научили завязывать. Что же будет завтра? Спасибо вам за взаимную любовь и такое доверие! - написал певец в своем Instagram и выложил ролик.

На концерте в Омске фанатка завязала Билану шнурки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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