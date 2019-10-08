В Омске осудили призывника, уклонявшегося от службы
22-летний омич, несмотря на то, что у него не было уважительных причин для отсрочки попытался уклониться от службы. Но его план не удался.
– В суде установлено, что молодой человек, будучи надлежащим образом уведомленным о явке в военный комиссариат Омского района Омской области в мае 2019 года, осознавая что не имеет оснований для отсрочки и освобождения от прохождения военной службы, а также не имеет уважительных причин для неявки по вызовам военного комиссариата, не явился по вызову для отправки в вооруженные силы Российской Федерации, тем самым уклонился от призыва на военную службу, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Теперь уклонисту придется идти в армию, а кроме того еще и заплатить штраф в 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU