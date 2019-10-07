В Омске вор снял покрышки с «Мерседеса»

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-07T14:30:49+03:00

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Сотрудники полиции, дежурившие ночью на улице Конева, заметили подозрительного мужчину, который укладывал автомобильные покрышки в свой «Фольксваген». Увидев подходящих к нему стражей порядка, неизвестный сел в авто и попытался скрыться. Когда его все-таки остановили, он не смог вразумительно объяснить происхождение шин.

– На допросе дознаватель установил, что 39-летний житель Кировского округа решил похитить колеса с припаркованного «Мерседеса» с целью дальнейшей продажи. Он успел снять два колеса с помощью монтировки. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Потерпевшая в своем заявлении оценила причиненный ущерб в 20 000 рублей, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – По данному факту в городском отделе полиции № 1 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Похищенное изъято и возвращено автовладелице.

ИСТОЧНИК KP.RU