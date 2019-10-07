«Очередь как за «Айфоном»: Жители Тары часами стоят за билетами на автобус

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-07T14:19:16+03:00

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Жители самого отдаленного городка Омской области негодуют. Купить билет на автобус в местном автовокзале - задача, которая под силу не каждому. И подвластна лишь тем, у кого много свободного времени и и стальные нервы. А все дело в том, что у автовокзала работает лишь одна касса. Она попросту не справляется с потоком желающим. Людям приходится часами проводить в очереди за заветным билетом.

В социальных сетях появилось видео. На нем очередь от самого окошка и до улицы. На ролике видно, что люди сидят очень долго.

- У нас очередь за билетом, как за "Айфонами", - грустно шутят жители Тары.

Многие жалуются, что кассиры грубят. Другие же уверяют, что очереди и такое отношение к пассажирам на автовокзале были всегда.

Очередь за билетами на автовокзале Тары.

ИСТОЧНИК KP.RU