2019-10-07T13:50:43+03:00
Общество

В центре Омска над дорогой повис столб

НА этом участке уже начала собираться пробка
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Об инциденте, случившемся в центре города в соцсетях рассказали очевидцы.

Судя по выложенным фото, на парковке возле «Каскада» прямо над дорогой на проводах повис столб.

Местные жители жалуются, что из-за происшествия уже начала собираться пробка, причем тянется она от остановки «Голубой огонек». По всей видимости, столб уже пытаются водворить на место, поэтому аварийные службы загораживают проезд.

– Мы передали информацию в «Горэлектротранспорт». Они сейчас выедут, разберутся, – рассказали «Комсомолке» в Единой дежурно-диспетчерской службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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