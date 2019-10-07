В центре Омска над дорогой повис столб
НА этом участке уже начала собираться пробка
Фото: vk.com/chp55
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Об инциденте, случившемся в центре города в соцсетях рассказали очевидцы.
Судя по выложенным фото, на парковке возле «Каскада» прямо над дорогой на проводах повис столб.
Местные жители жалуются, что из-за происшествия уже начала собираться пробка, причем тянется она от остановки «Голубой огонек». По всей видимости, столб уже пытаются водворить на место, поэтому аварийные службы загораживают проезд.
– Мы передали информацию в «Горэлектротранспорт». Они сейчас выедут, разберутся, – рассказали «Комсомолке» в Единой дежурно-диспетчерской службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU