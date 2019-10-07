В Омской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-07T13:31:10+03:00

Его авто улетело в кювет и перевернулось

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Серьезная авария, закончившаяся трагедией произошла сегодня, 7 октября, в 3.35 в Черлакском районе. 22-летний местный житель сел пьяным за руль и поехал по автодороге Ивановка–Южно-Подольск–Соляное в сторону села Соляного. В районе 36-го км трассы он не справился с управлением, его «шестерку» занесло, она вылетела в кювет и перевернулась.

В результате происшествия 20-летний пассажир от полученных травм погиб на месте.

– В отношении водителя возбужденно административное делопроизводство по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС», – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU