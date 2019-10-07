2019-10-07T13:31:10+03:00
Происшествия

В Омской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Его авто улетело в кювет и перевернулось
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
Изменить размер текста:

Серьезная авария, закончившаяся трагедией произошла сегодня, 7 октября, в 3.35 в Черлакском районе. 22-летний местный житель сел пьяным за руль и поехал по автодороге Ивановка–Южно-Подольск–Соляное в сторону села Соляного. В районе 36-го км трассы он не справился с управлением, его «шестерку» занесло, она вылетела в кювет и перевернулась.

В результате происшествия 20-летний пассажир от полученных травм погиб на месте.

– В отношении водителя возбужденно административное делопроизводство по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС», – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россети Сибирь внедряет цифровые решения для повышения качества электроснабжения
Две сотни машин с мусором бесплатно примет «Магнит» после субботников
В Омске вор снял покрышки с «Мерседеса»
«Очередь как за «Айфоном»: Жители Тары часами стоят за билетами на автобус
В центре Омска над дорогой повис столб
Стало известно, как долго в Омске продержится теплая и солнечная погода
Омич убил квартиранта из-за туалета
На границе с Омской областью ОМОН задержал 14 иностранцев
Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами: Омская область - середняк
В Омске будут судить женщину, укравшую банковскую карту из сейфа своей бабушки
В Омске будут судить двоих мужчин, разжигавших национальную ненависть
На видео попало, как после аварии салон авто и водителя залило белой краской
Из-за соседа курильщика на пожаре в Омске чуть не погибла молодая девушка
Омская кадастровая палата запустила «сезонную» горячую линию по вопросам купли-продажи жилья
Россети Сибирь завершает подготовку к зиме в Омской области
Фестиваль #Вместе ярче: омские энергетики рассказали школьникам и студентам о светлом будущем
Лечение грыж позвоночника без операции – это реальность
За жестокую расправу над сожительницей с омича требуют 1,5 млн
Жительница Омской области накинулась с ножом на родственница
Омичи пожаловались на садик с дырой в заборе