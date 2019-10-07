Стало известно, как долго в Омске продержится теплая и солнечная погода
Днем воздух будет прогреваться до +20...+22 градусов
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После пасмурного и холодного сентября в Омске, наконец, началось настоящее бабье. Тепло и яркое солнце радует омичей уже несколько дней. Синоптики обнадеживают: такая погода продержится до конца рабочей недели, а уже на выходных снова похолодает.
По данным Gismeteo:
8 октября, вторник: +6...+21, ясно;
9 октября, среда: +7...+22, ясно;
10 октября, четверг: +10...+20, ясно;
11 октября, пятница: +8...+15, малооблачно;
12 октября, суббота: +4...+12, малооблачно;
13 октября, воскресенье: +7...+12, малооблачно.
ИСТОЧНИК KP.RU