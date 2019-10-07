Стало известно, как долго в Омске продержится теплая и солнечная погода

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-07T13:14:59+03:00

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После пасмурного и холодного сентября в Омске, наконец, началось настоящее бабье. Тепло и яркое солнце радует омичей уже несколько дней. Синоптики обнадеживают: такая погода продержится до конца рабочей недели, а уже на выходных снова похолодает.

По данным Gismeteo:

8 октября, вторник: +6...+21, ясно;

9 октября, среда: +7...+22, ясно;

10 октября, четверг: +10...+20, ясно;

11 октября, пятница: +8...+15, малооблачно;

12 октября, суббота: +4...+12, малооблачно;

13 октября, воскресенье: +7...+12, малооблачно.

ИСТОЧНИК KP.RU