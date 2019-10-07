2019-10-07T12:09:04+03:00
Происшествия

Омич убил квартиранта из-за туалета

Во время конфликта он схватился за нож
Станислав МУХИН
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Трагедией закончилось застолье в одном из домов по улице Зенькова. 60-летний хозяин дома выпивал с 45-летним квартирантом. После того, как оба изрядно приняли на грудь, мужчина начали ругаться. Владельцу дома сильно не нравилось, что гость пользуется домашним туалетом, а не уличным. Когда аргументы закончились, 60-летний омич схватил нож и нанес несколько ударов. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но он скончался.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан. Расследование продолжается, - рассказали "Комсомолке" подробности в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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