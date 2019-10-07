2019-10-07T11:58:18+03:00
Общество

На границе с Омской областью ОМОН задержал 14 иностранцев

Нелегалов обнаружили в Черлакском районе
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба регионального Управления РосгвардииФото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии
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На прошлой неделе омский ОМОН провел в Черлакском районе на границе с Казахстаном спецоперацию «Нелегал». В результате удалось обнаружить 14 иностранцев без документов.

– Ответственность за это предусмотрена ч 1.1. ст 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ», – рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. – Черлакским районным судом Омской области в отношении данных граждан было вынесено решение о назначении наказания в виде штрафа и административного выдворения за пределы РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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