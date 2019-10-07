На границе с Омской областью ОМОН задержал 14 иностранцев

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-07T11:58:18+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе омский ОМОН провел в Черлакском районе на границе с Казахстаном спецоперацию «Нелегал». В результате удалось обнаружить 14 иностранцев без документов.

– Ответственность за это предусмотрена ч 1.1. ст 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ», – рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. – Черлакским районным судом Омской области в отношении данных граждан было вынесено решение о назначении наказания в виде штрафа и административного выдворения за пределы РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU