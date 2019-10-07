Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами: Омская область - середняк
Стал известен список регионов с самыми высокими зарплатами в I полугодии 2019 года. РИА Рейтинг опубликовал специальное исследование. Обошлось без сюрпризов. Социологами были названы города с самыми высокими и низкими зарплатами. Больше всего традиционно получают на Севере страны из-за надбавок. Самая высокая средняя зарплата на Чукотке - 91 тысячу. Большие цифры и у жителей Магаданской области и Сахи. Москвичи тоже не бедствуют - у них средняя получка 79 тысяч.
Омская область в очередной раз оказывается в середине списка. Если верить сухим отчетам статистики, то в нашем регионе в среднем зарабатывают почти 30 тысяч - 29,7 тыс. руб. Однако сами омичи склонны не доверять этим отчетам.
Добавим, что в последние месяцы средняя получка омичей снизилась на несколько тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU