2019-10-07T11:37:54+03:00
Общество

Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами: Омская область - середняк

Средняя получка в регионе, если верить цифрам статистики, почти 30 тысяч
Станислав МУХИН
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Средняя получка в регионе, если верить цифрам статистики, почти 30 тысячСредняя получка в регионе, если верить цифрам статистики, почти 30 тысячФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Стал известен список регионов с самыми высокими зарплатами в I полугодии 2019 года. РИА Рейтинг опубликовал специальное исследование. Обошлось без сюрпризов. Социологами были названы города с самыми высокими и низкими зарплатами. Больше всего традиционно получают на Севере страны из-за надбавок. Самая высокая средняя зарплата на Чукотке - 91 тысячу. Большие цифры и у жителей Магаданской области и Сахи. Москвичи тоже не бедствуют - у них средняя получка 79 тысяч.

Омская область в очередной раз оказывается в середине списка. Если верить сухим отчетам статистики, то в нашем регионе в среднем зарабатывают почти 30 тысяч - 29,7 тыс. руб. Однако сами омичи склонны не доверять этим отчетам.

Добавим, что в последние месяцы средняя получка омичей снизилась на несколько тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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