2019-10-07T10:44:30+03:00
Происшествия

В Омске будут судить женщину, укравшую банковскую карту из сейфа своей бабушки

Чтобы не подставляться самой, она попросила снять деньги своего сожителя
Анна МИКУЛА
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Внучка выбрала момент, чтобы украсть карточку из сейфа.Внучка выбрала момент, чтобы украсть карточку из сейфа.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вероятно, неслучайно 83-летняя омичка хранила свою банковскую карту от жаждущих поживиться за ее счет родственников в сейфе. Но даже такая предусмотрительность оказалась напрасной.

Ее внучка выбрала момент, чтобы украсть карточку из сейфа. Она знала от нее пин-код, тут же сняла все деньги, которые пожилая родственница копила долгое время – 30 тысяч рублей.

– В последующем, предвидя обоснованные подозрения в свой адрес со стороны членов семьи и правоохранительных органов, а также возможность опознания по записям с камер видеонаблюдения банкомата, обвиняемая ввела в заблуждение своего сожителя о правомерности пользования денежными средствами потерпевшей, при помощи которого завладела 30 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб престарелой бабушке. Вину в совершенном деянии обвиняемая признала полностью, – рассказали в в Ленинском райсуде, где рассматривается это дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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