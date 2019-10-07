В Омске будут судить женщину, укравшую банковскую карту из сейфа своей бабушки
Вероятно, неслучайно 83-летняя омичка хранила свою банковскую карту от жаждущих поживиться за ее счет родственников в сейфе. Но даже такая предусмотрительность оказалась напрасной.
Ее внучка выбрала момент, чтобы украсть карточку из сейфа. Она знала от нее пин-код, тут же сняла все деньги, которые пожилая родственница копила долгое время – 30 тысяч рублей.
– В последующем, предвидя обоснованные подозрения в свой адрес со стороны членов семьи и правоохранительных органов, а также возможность опознания по записям с камер видеонаблюдения банкомата, обвиняемая ввела в заблуждение своего сожителя о правомерности пользования денежными средствами потерпевшей, при помощи которого завладела 30 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб престарелой бабушке. Вину в совершенном деянии обвиняемая признала полностью, – рассказали в в Ленинском райсуде, где рассматривается это дело.
ИСТОЧНИК KP.RU