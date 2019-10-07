2019-10-07T10:25:00+03:00
Общество

В Омске будут судить двоих мужчин, разжигавших национальную ненависть

Кроме того, один из обвиняемых напал на своего оппонента
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Двоих хулиганов будут судить.Двоих хулиганов будут судить.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Омске будут судить двоих местных жителей, которые позволили себе экстремистские высказывания в адрес представителей других национальностей. Кроме того, один из них избил представителя нацменьшинства, причинив ему легкий вред. Хулиганов будут судить.

– Согласно обвинительному заключению Журов А.Л. совместно с Петровским В.П., совершили действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку расы, национальности, происхождения, совершенные публично с применением насилия, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Кроме того Журов А.Л. совершил умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное по мотиву ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россети Сибирь внедряет цифровые решения для повышения качества электроснабжения
Две сотни машин с мусором бесплатно примет «Магнит» после субботников
В Омске вор снял покрышки с «Мерседеса»
«Очередь как за «Айфоном»: Жители Тары часами стоят за билетами на автобус
В центре Омска над дорогой повис столб
В Омской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП
Стало известно, как долго в Омске продержится теплая и солнечная погода
Омич убил квартиранта из-за туалета
На границе с Омской областью ОМОН задержал 14 иностранцев
Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами: Омская область - середняк
В Омске будут судить женщину, укравшую банковскую карту из сейфа своей бабушки
На видео попало, как после аварии салон авто и водителя залило белой краской
Из-за соседа курильщика на пожаре в Омске чуть не погибла молодая девушка
Омская кадастровая палата запустила «сезонную» горячую линию по вопросам купли-продажи жилья
Россети Сибирь завершает подготовку к зиме в Омской области
Фестиваль #Вместе ярче: омские энергетики рассказали школьникам и студентам о светлом будущем
Лечение грыж позвоночника без операции – это реальность
За жестокую расправу над сожительницей с омича требуют 1,5 млн
Жительница Омской области накинулась с ножом на родственница
Омичи пожаловались на садик с дырой в заборе