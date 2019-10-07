В Омске будут судить двоих мужчин, разжигавших национальную ненависть
В Омске будут судить двоих местных жителей, которые позволили себе экстремистские высказывания в адрес представителей других национальностей. Кроме того, один из них избил представителя нацменьшинства, причинив ему легкий вред. Хулиганов будут судить.
– Согласно обвинительному заключению Журов А.Л. совместно с Петровским В.П., совершили действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку расы, национальности, происхождения, совершенные публично с применением насилия, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Кроме того Журов А.Л. совершил умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное по мотиву ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы
ИСТОЧНИК KP.RU