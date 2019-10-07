2019-10-07T10:17:24+03:00
Происшествия

На видео попало, как после аварии салон авто и водителя залило белой краской

Банку везли в салоне, а не с багажнике [видео]
Анна МИКУЛА
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Авария произошла в Нефтяниках.Авария произошла в Нефтяниках.Фото: Сергей ГАПОН
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Двойная неприятность произошла с водителем, ехавшим возле площади Лицкевича. В районе шестого корпуса ОмГУ он попал в аварию. Ситуация сама по себе неприятная. Но драматизма и одновременно комичности ей добавила еще и банка белой краски, которую автовладелец решил не ставить в багажник, а вез в салоне.

После столкновения емкость открылась, а все ее содержимое оказалось на стенах машины и на водителе. Причем, испачкалась не только его одежда, но и волосы, которые теперь, вероятно, придется сбрить.

Видео инцидента, снятое очевидцами, попало в соцсети. Большинство комментаторов сочувствуют водителю и советуют купить растворитель или средство доя уборки после ремонта.

В Омске водителя залило краской.Видео: «Аварийный Омск» (vk.com/aomsk)

ИСТОЧНИК KP.RU

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