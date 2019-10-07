2019-10-07T10:05:31+03:00
Общество

Из-за соседа курильщика на пожаре в Омске чуть не погибла молодая девушка

Также пострадал 26-летний парень
Анна МИКУЛА
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В результате происшествия серьезно пострадали девушка и молодой человек.В результате происшествия серьезно пострадали девушка и молодой человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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ЧП случилось недалеко от набережной в Ленинском округе в ночь на 7 октября. Из-за пьяного соседа, вероятно, заснувшего с непотушенной сигаретой, чуть не погибли его соседи.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного СУСК, инцидент произошел на улице Петра Ильичева. Из-за того, что пожар случился ночью, его поздно заметили и пожарных вызвали только после того, как огонь уже сильно разгорелся. Сообщение в дежурную часть поступило только в 01.31. Когда сотрудники МЧС приехали на место, подъезд был полностью затянут едким дымом.

Серьезнее всего пострадали двое молодых соседей предполагаемого виновника пожара – 26-летние девушка и парень. Первая уже находилась в состоянии клинической смерти, но медикам удалось ее спасти. Также надышался ядовитым угарным газом и молодой человек. Сейчас они оба находятся в больнице.

По факту случившегося начата доследственная проверка. Поскольку в результате ЧП погибших нет, дело передано из следкома в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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