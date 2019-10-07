За жестокую расправу над сожительницей с омича требуют 1,5 млн

СЕГОДНЯ 08:35 2019-10-07T08:35:41+03:00

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Жестокое убийство произошло в июле на окраине Омска. В квартире дома на улице Гашека 56-летний мужчина выпивал с сожительницей. В какой-то момент они начали ссориться. Мужчина сначала распустил руки, а потом в ход пошла табуретка. В общей сложности нападавший нанес своей жертве более 20 ударов и буквально забил ее насмерть.

– Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признал, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В рамках уголовного дела родственники погибшей женщины заявили гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU