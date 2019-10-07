Жительница Омской области накинулась с ножом на родственница

СЕГОДНЯ 08:17 2019-10-07T08:20:18+03:00

Перед этим они вместе выпивали

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Инцидент произошел в Большереченском районе. Как обычно, се началось после совместного застолья.

– В дежурную часть из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении 49-летнего жителя села Евгащино с колото-резаными ранениями, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Участковый уполномоченный установил, что телесные повреждения потерпевшему причинила 24-летняя родственница в ходе ссоры после совместного распития спиртного. С места изъято орудие преступления – нож. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU