Жительница Омской области накинулась с ножом на родственница
Перед этим они вместе выпивали
Об инциденте полиции сообщили сотрудники больницы, куда доставили пострадавшего.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
Инцидент произошел в Большереченском районе. Как обычно, се началось после совместного застолья.
– В дежурную часть из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении 49-летнего жителя села Евгащино с колото-резаными ранениями, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Участковый уполномоченный установил, что телесные повреждения потерпевшему причинила 24-летняя родственница в ходе ссоры после совместного распития спиртного. С места изъято орудие преступления – нож. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU