В Омской области пьяная женщина угнала «Ладу»

СЕГОДНЯ 07:18 2019-10-07T07:18:14+03:00

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Инцидент произошел в Исилькуле. Сотрудники местной Госавтоинспекции заметили «Ладу», вилявшую из сторону в сторону по улице Советской. После того, как авто остановили для проверки, их подозрения подтвердились: сидевшая за рулем женщина едва понимала, что происходит вокруг, она была пьяна.

Водительских прав и документов на машину у нее также не было. Как выяснилось, 48-летняя жительница Исилькуля увидела в одном из дворов припаркованную машину с ключами в замке зажигания. Женщина решила, что это ее звездный час и угнала автомобиль. Оказалось, что ранее упорная сельчанка уже садилась за руль пьяной, за что ее и лишили прав. Но это ее ничему не научило.

– По факту угона в ОМВД России по Исилькульскому району в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Также в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, привлеченным ранее к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU