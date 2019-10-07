2019-10-07T05:26:10+03:00
Общество

В Омске сняли на видео, как собаки переплывают Иртыш

Картина многих позабавила [видео]
Станислав МУХИН
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Необычный ролик появился в социальных сетях. В нем прекрасно абсолютно все. На кадрах берег реки Иртыш. Видно, что в воде абсолютно спокойно плывут 3 собаки. Рядом рыбачат рыбаки, которые не сильно-то наблюдают за этой картиной. Кажется, для них плывущие в октябре собаки - дело обычное. Не слишком эмоционален и автор ролика:

- Собаки плывут, - констатирует он.

Животные же вылезли из реки и спокойно пошли по своим делам дальше.

Омичей же видео позабавило. Как обычно нашлись шутники.

- Когда решил переехать с Левого берега на правый, - написал один из них.

Другие же уверяют, что этих мохнатых пловцов наблюдают в реке не первый раз. Как собаки оказались в воде и откуда они плыли - вопросы пока без ответов.

Собаки в Омске переплывают Иртыш.Подпишись на инцидент в Омске https://vk.com/inci55 ! Все самое шокирующее, что произошло в Омске только у нас - https://vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU

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