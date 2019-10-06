В Омской области водитель насмерть сбил человека и скрылся с места

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-06T09:00:17+03:00

Машину предполагаемого виновника ДТП вычислили по характерным повреждениям кузова и лобового стекла. Фото: vk.com/55gibdd

Предполагаемым виновником ДТП оказался подросток, севший за руль без прав

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Поздно вечером 5 октября на трассе Омск–Андреевка 32-летнего мужчину, шедшего по обочине, сбила «семерка». От полученных травм пострадавший скончался на месте, а предполагаемый виновник случившегося скрылся с места. Но вскоре его нашли и задержали.

Им оказался 15-летний подросток, севший за руль без водительских прав.

– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU