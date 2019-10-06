Смертельное ДТП в Омске: квадроцикл въехал в легковушку

СЕГОДНЯ 08:35 2019-10-06T08:42:34+03:00

В результате аварии один человек погиб, четверо получили травамы [ видео последствий]

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Трагическое происшествие случилось сегодня, 6 октября, в 6.20 в Октябрьском округе.

По предварительным данным, мужчина на квадроцикле, ехавший по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы Лизы Чайкиной, в районе пересечения с 3-й Транспортной по какой-то причине не справился с управлением и влетел в «КИА Рио».

От удара легковушку, которой управлял 61-летний водитель, отбросило в столб со светофором.

В результате аварии водитель квадрацикла, личность которого сейчас устанавливают, скончался в машине скорой. Водитель «КИА Рио» и две его пассажирки – девушки 1992 и 1996 годов рождения – доставлены в больницу, откуда их после осмотра отпустили. 34-летний пассажир квадроцикла с травмами госпитализирован.

– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Пьяные на квадроцикле Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск, vk.com/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU