2019-10-06T08:42:34+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Омске: квадроцикл въехал в легковушку

В результате аварии один человек погиб, четверо получили травамы [ видео последствий]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Водитель квадроцикла умер в машине скорой помощи.Водитель квадроцикла умер в машине скорой помощи.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Трагическое происшествие случилось сегодня, 6 октября, в 6.20 в Октябрьском округе.

По предварительным данным, мужчина на квадроцикле, ехавший по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы Лизы Чайкиной, в районе пересечения с 3-й Транспортной по какой-то причине не справился с управлением и влетел в «КИА Рио».

От удара легковушку, которой управлял 61-летний водитель, отбросило в столб со светофором.

В результате аварии водитель квадрацикла, личность которого сейчас устанавливают, скончался в машине скорой. Водитель «КИА Рио» и две его пассажирки – девушки 1992 и 1996 годов рождения – доставлены в больницу, откуда их после осмотра отпустили. 34-летний пассажир квадроцикла с травмами госпитализирован.

– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Пьяные на квадроцикле Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск, vk.com/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омской области водитель насмерть сбил человека и скрылся с места
«Авангард» опроверг информацию о смерти Самвела Мнацяна
В Омске при ремонте фасадов по гостевому маршруту украли леса
Оксана Фадина рассказала, как и когда благоустроят Зеленый остров
В Омске бессердечные люди завязали щенка в мешок и выбросили в мусорный бак
У Омской епархии обрушился вход с колоннами
Крупный пожар в Омске попал на видео
В здании омской епархии произошло обрушение
В аварии «Тойота» и «ВАЗ» пострадали четверо
Омская труженица тыла отсудила 260 тысяч за отрезанную трамваем ногу
Эксперты: срок сдачи бульвара Победы, вероятно, будет сорван
В Омске из-за неразберихи в документах отремонтировали ровно полдвора
В Омске до сих пор остаются без тепла 9 домов
Путин приедет на международный форум в Омске всего на два часа
Омичей возмутил водитель, припарковавший авто на отремонтированном бульваре Мартынова
В Таре засняли на видео целующихся на улице школьниц