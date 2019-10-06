2019-10-06T07:01:45+03:00
Спорт

«Авангард» опроверг информацию о смерти Самвела Мнацяна

Воспитанник омского хоккея находится в тяжелом состоянии, но продолжает бороться за жизнь
Анна МИКУЛА
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Самвел Мнацян находится в тяжелом состоянии, но он жив.Самвел Мнацян находится в тяжелом состоянии, но он жив.
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Накануне в «Твиттере» «Авангарда» появилось сообщение, ошеломившее многих болельщиков. Эту же информацию разместили сразу нескольких крупных спортивных сайтов, в том числе и Федерация хоккея России. Там говорилось о смерти 29-летнего воспитанника омского хоккея Самвела Мнацяна, который в прошлом году перешел в новосибирскую «Сибирь».

Через некоторое время в «Авангарде» этот твит удалили и объяснили инцидент.

– Несмотря на появившуюся от знакомых Самвела Мнацяна информацию, его родственники сообщили, что он жив и, хоть и находится в тяжелом состоянии, продолжает бороться. Мы желаем Самвелу здоровья и сил, как и его близким! – говорится в сообщении.

Напомним, что в августе прошлого года Самвелу поставили страшный диагноз – рак. После того, как ему в спину попала шайба во время игры, на шестом позвонке начала расти опухоль. Она оказалась злокачественной. Судя по всему, у спортсмена остеосаркома, это один из самых агрессивных и плохо поддающихся лечению видов рака.

На беду живо откликнулись не только коллеги по команде, но даже российские игроки НХЛ. Все они перечисляют деньги на спасение своего товарища. Неравнодушные люди надеются на чудо и желают Самвелу полностью выздороветь и продолжить радовать своих многочисленных болельщиков на льду.

Добавим, Самвел Мнацян выступал за «Омских Ястребов», «Кладно» (Чехия), «Арлан» (Кокчетав), «Барыс» (Астана), нижнекамский «Нефтехимик», «Молот-Прикамье» (Пермь), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Нефтяник» (Альметьевск) и «Адмирал» (Владивосток).

ИСТОЧНИК KP.RU

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