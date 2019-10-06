2019-10-06T06:10:50+03:00
Происшествия

В Омске при ремонте фасадов по гостевому маршруту украли леса

Инцидент произошел с домом на проспекте Карла Маркса
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного Управления РосгвардииФото: пресс-служба областного Управления Росгвардии
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В Омске продолжаются работы на фасадах гостевого маршрута, на которые выделили 1 млрд рублей и которые планировали закончить еще 1 сентября. Успеют ли сделать ремонт хотя бы к международному форуму приграничных территорий, ради которого все и затевалось, пока остается под большим вопросом.

Исполнители объясняют проволочки почти полностью разрушенной в регионе строительной отраслью. Например, в Омске дефицит лесов и квалифицированных строителей. Первые пришлось арендовать в соседних городах. Вторых подрядчики либо переманивают друг у друга, либо нанимают просто людей с улицы. Часто приходится брать на работу даже бывших уголовников.

В интервью «Комсомолке» один из подрядчиков жаловался, что некоторые из рабочих выпивают, и даже зарплата в 40 тысяч не может воодушевить их на труд. Они работают несколько дней, потом просто крадут дорогостоящие инструменты и исчезают. Один такой случай уже произошел в Ленинском округе. Подозреваемого нашли почти сразу.

И вот накануне на бульваре Победы задержали очередных воров. Росгвардецы заметили двоих мужчин, посреди бела дня тащивших разобранные детали строительных лесов. Они объяснили, что якобы им разрешили сдать часть конструкций в металлолом.

– Экипаж вневедомственной охраны проследовал на проспект Карла Маркса для установления собственника изъятого имущества, – рассказали в пресс-службе областного Управления Росгвардии. – Сотрудник объекта пояснил, что данных людей он утром отстранил от работ из-за того, что они были пьяны. В ходе дальнейшего осмотра ремонтируемых объектов удалось выявить место хищения.

Подозреваемых, ранее неоднократно судимых за кражи и мошенничество, передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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