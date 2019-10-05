Оксана Фадина рассказала, как и когда благоустроят Зеленый остров

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-05T18:00:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 5 сентября, чиновники вместе с простыми омичами вышли на субботник. Глава города Оксана Фадина, например, наводила порядок на Зеленом острове. Вместе с коллегами она не только помогла собрать скопившийся на набережной в этом участке мусор, но и высадила там молодые деревья.

Вероятно, именно это место для субботника было выбрано мэром неслучайно. Напомним, Оксана Николаевна впервые в жизни побывала на Зеленом острове только прошлой весной. Ее поразило удручающее состояние парка в целом и набережной в затоне Иртыша в частности. Последнюю она распорядилась огородить зеленым забором, чтобы там никто не травмировался. Далеко не все местные жители с энтузиазмом восприняли такое наведение «красоты» в любимом месте отдыха. Но в мэрии ограждение назвали вынужденной и временной мерой. И вот Фадина во время субботника озвучила конкретные планы по реконструкции этой территории. Пообещала, что место найдется даже для выгула собак.

– Отмечу, что Зеленый остров был выбран в качестве площадки для массовой уборки не случайно – это уникальная территория в центре мегаполиса, где природа сохранила естественный ландшафт, именно поэтому она так привлекает омичей. Однако парк нуждается в благоустройстве, и это обсуждалось в рамках планирования территорий для благоустройства в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», – рассказала мэр Омска Оксана Фадина. – Обсуждение проекта по благоустройству мы намерены сделать максимально открытым. Напомню, в этом году уже проходило общественное голосование по проектам благоустройства на следующий 2020 год, многие знают об этом, так как сами были активными участниками голосования, и Зеленый остров вышел безусловным лидером этого рейтинга. Для формирования проекта будут активно привлекаться общественники, профессиональные ландшафтные дизайнеры и архитекторы, желающие поучаствовать в этом важном для города проекте. Считаю, что при благоустройстве необходимо учесть интересы всех омичей, всех возрастных и социальных групп, парк должен быть удобным и комфортным и для пенсионеров, и для малышей.

Глава города также отметила, что объем работ на Зеленом острове значительный и его невозможно выполнить за один год, поэтому благоустройство этой территории будет вестись в несколько этапов.

ИСТОЧНИК KP.RU