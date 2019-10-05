В Омске бессердечные люди завязали щенка в мешок и выбросили в мусорный бак

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-05T09:36:07+03:00

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Если бы омичка Зарина Кульчиева в то утро пошла выносить мусор чуть позже, вероятно, спасать было бы уже некого. Но счастье все-таки оказалось на стороне крохотного испуганного щенка, которого нелюди замотали в мешок и выкинули в мусорный бак, как ненужную вещь.

Девушка сначала не поверила ушам, когда услышала, что в контейнере кто-то скулит. Она развернула пакет, из которого на нее доверчиво смотрели большие карие глаза. Зарина поняла, что не сможет пройти мимо этого несчастного существа. Она забрала малышку домой, отмыла, сводила к ветеринару и теперь ищет безымянному пока щенку нового хозяина.

Фото: Зарина Кульчиева

– В мусорном баке был найден щенок, девочка. На вид 3-4 месяца. Чистый, ласковый. Ищу новых хозяев, так как, видимо, прежние его и выбросили. Привезу в любой район города. Готова доставить в область. Помогу с кормом. Держать у себя не могу – у меня кошка и две собаки. Отзовитесь, пожалуйста!

Узнать подробности можно по телефону 8-904-070-07-27.

Фото: Зарина Кульчиева

ИСТОЧНИК KP.RU