У Омской епархии обрушился вход с колоннами

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-05T09:13:24+03:00

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ЧП случилось в центре Омска в ночь с 3 на 4 октября напротив Успенского собора. У центрального входа в Омскую епархию на улице Интернациональной, 25 обрушился портик с колоннами.

– Здание является памятником архитектуры, – рассказали в Омской епархии. – В ближайшее время будет разработана проектная документация по восстановлению утраченного элемента здания с последующим проведением восстановительных работ.

Добавим, что сейчас рядом с этим местом идет большая стройка – там заканчивают возводить здание Омского епархиального управления.

Инцидент с обрушением портика, кстати, не первый, связанный с религиозными учреждениями за последнее время. Напомним, во время недавней реконструкции Успенского кафедрального (то есть, по сути главного храма города) собора выяснилось, что часть его колокольни сделана не из настоящих кирпичей, а из крашеного пенопласта.

ИСТОЧНИК KP.RU