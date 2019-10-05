Крупный пожар в Омске попал на видео

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-05T08:44:56+03:00

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Серьезное ЧП случилось накануне 4 октября. На записи, сделанной на месте происшествия сотрудниками МЧС, видно, как полыхает нежилое помещение. Судя по вывеске, там располагался спортивный магазин. Внутри здание уже было полностью охвачено огнем и затянуто черным дымом.

– Сообщение о происшествии поступило в 18.29, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На улице Богдана Хмельницкого горел частный двухэтажный дом и гараж. Площадь пожара 300 метров, на месте работали два звена газодымозащитной службы, 11 единиц техники , 45 человек. Также сообщается, что открытое горение было ликвидировано в 19.11. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/735987" frameborder="0"></iframe> Пожар на улице Богдана Хмельницкого.

ИСТОЧНИК KP.RU