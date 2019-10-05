Крупный пожар в Омске попал на видео
Серьезное ЧП случилось накануне 4 октября. На записи, сделанной на месте происшествия сотрудниками МЧС, видно, как полыхает нежилое помещение. Судя по вывеске, там располагался спортивный магазин. Внутри здание уже было полностью охвачено огнем и затянуто черным дымом.
– Сообщение о происшествии поступило в 18.29, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На улице Богдана Хмельницкого горел частный двухэтажный дом и гараж. Площадь пожара 300 метров, на месте работали два звена газодымозащитной службы, 11 единиц техники , 45 человек. Также сообщается, что открытое горение было ликвидировано в 19.11. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Пожар на улице Богдана Хмельницкого.
ИСТОЧНИК KP.RU