2019-10-05T08:44:56+03:00
Происшествия

Крупный пожар в Омске попал на видео

ЧП случилось на улице Богдана Хмельницкого [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: пресс-служба областного ГУ МЧСФото: пресс-служба областного ГУ МЧС
Изменить размер текста:

Серьезное ЧП случилось накануне 4 октября. На записи, сделанной на месте происшествия сотрудниками МЧС, видно, как полыхает нежилое помещение. Судя по вывеске, там располагался спортивный магазин. Внутри здание уже было полностью охвачено огнем и затянуто черным дымом.

– Сообщение о происшествии поступило в 18.29, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На улице Богдана Хмельницкого горел частный двухэтажный дом и гараж. Площадь пожара 300 метров, на месте работали два звена газодымозащитной службы, 11 единиц техники , 45 человек. Также сообщается, что открытое горение было ликвидировано в 19.11. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Пожар на улице Богдана Хмельницкого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24