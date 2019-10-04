В здании омской епархии произошло обрушение

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-04T13:53:12+03:00

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ЧП произошло в самом центре Омска. Часть здания епархии обрушилось. Обвалился бетонный навес на двух колоннах над крыльцом здания. К счастью, все случилось ночью, поэтому никто не пострадал. О происшествии сообщили в самой епархии.

- В ночь с 3 на 4 октября 2019 года произошло обрушение двухколонного портика у центрального входа в здание Омской епархии, - говорится в официальном сообщении на сайте епархии.

Здание находится около кинотеатра "Маяковский" и является памятником архитектуры. В епархии уже сообщили, что в ближайшее время разработают проект по восстановлению утраченного элемента объекта и проведут восстановительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU