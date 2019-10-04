2019-10-04T13:53:12+03:00
Происшествия

В здании омской епархии произошло обрушение

Все случилось ночью
Станислав МУХИН
Поделиться:
ФОТО: Омская епархияФОТО: Омская епархия
Изменить размер текста:

ЧП произошло в самом центре Омска. Часть здания епархии обрушилось. Обвалился бетонный навес на двух колоннах над крыльцом здания. К счастью, все случилось ночью, поэтому никто не пострадал. О происшествии сообщили в самой епархии.

- В ночь с 3 на 4 октября 2019 года произошло обрушение двухколонного портика у центрального входа в здание Омской епархии, - говорится в официальном сообщении на сайте епархии.

Здание находится около кинотеатра "Маяковский" и является памятником архитектуры. В епархии уже сообщили, что в ближайшее время разработают проект по восстановлению утраченного элемента объекта и проведут восстановительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аварии «Тойота» и «ВАЗ» пострадали четверо
Омская труженица тыла отсудила 260 тысяч за отрезанную трамваем ногу
Эксперты: срок сдачи бульвара Победы, вероятно, будет сорван
В Омске из-за неразберихи в документах отремонтировали ровно полдвора
В Омске до сих пор остаются без тепла 9 домов
Путин приедет на международный форум в Омске всего на два часа
Омичей возмутил водитель, припарковавший авто на отремонтированном бульваре Мартынова
В Таре засняли на видео целующихся на улице школьниц
Россети Сибирь стала победителем конкурса «МедиаТЭК»
В Омске горе-водитель, бросивший авто около путей, парализовал движение трамваев
Почему болит спина?
Компания «Омск РТС» получила паспорт готовности к осенне-зимнему сезону
В Омске сирота разгромил квартиру, выданную ему властями
В Омске будут судить водителя, насмерть сбившего пешехода
Мэрия: В 99% омских домов дали отопление
Под Омском грузовик врезался в поезд на переезде
Ночью под Омском горела свиноферма
Юрлиц, уклоняющихся от заключения договора «на мусор», накажут
Омичка, перед переездом в другой город, набила татуировку с Любочкой
В Омске пьяные работники автомойки угнали машину клиента
Сбежавшему из колонии омичу придется заплатить 107 тысяч за его поиски
Омичи пожаловались на дорогу, которую не заасфальтировали под машиной
Возле дома на омичку напал грабитель с ножницами
В Омске школьник угодил под машину, перебегая дорогу у Телецентра
От позвоночника зависит здоровье человека в целом
Омич убил сына из-за жалоб на несчастное детство
Омичка, поверив в чудесное исцеление внука, отдала мошенникам 80 тысяч
Пьяного омича, матерившегося на пассажиров, высадили из поезда