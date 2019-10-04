В здании омской епархии произошло обрушение
ЧП произошло в самом центре Омска. Часть здания епархии обрушилось. Обвалился бетонный навес на двух колоннах над крыльцом здания. К счастью, все случилось ночью, поэтому никто не пострадал. О происшествии сообщили в самой епархии.
- В ночь с 3 на 4 октября 2019 года произошло обрушение двухколонного портика у центрального входа в здание Омской епархии, - говорится в официальном сообщении на сайте епархии.
Здание находится около кинотеатра "Маяковский" и является памятником архитектуры. В епархии уже сообщили, что в ближайшее время разработают проект по восстановлению утраченного элемента объекта и проведут восстановительные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU