В аварии «Тойота» и «ВАЗ» пострадали четверо

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-04T13:39:16+03:00

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Серьезная авария случилась вечером на выезде из Черлака. 25-летний Водитель «Тойота-Чайзер» собирался выехать с проселочной дороги на трассу. Однако в безопасности маневра он не убедился, и не пропустил ВАЗ-21074. В итоге машины столкнулись. Как сообщают в пресс-службе УГИБДД по Омской области, в результате аварии пострадали 4 человека, в том числе пятилетний ребенок.

- 36-летний водитель «семерки», а также пассажиры «Тойоты» – женщины 26 и 68 лет и 5-летний ребенок доставлены в больницу. После осмотра пострадавших отпустили. Проводится проверка, - уточнили в пресс-службе УГИБДД по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU