Омская труженица тыла отсудила 260 тысяч за отрезанную трамваем ногу

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-04T13:37:24+03:00

За то, что стала инвалидом 90-летняя женщина требовала 3 млн, но ее иск удовлетворили лишь частично

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Несчастный случай с труженицей тыла Алевтиной Крол произошел в Амурском поселке. 90-летняя пенсионерка переходила через пути, но запнулась и упала. В этот момент ее ногу переехал трамвай. В результате происшествия женщине отсекло ступню, и она стала инвалидом.

– Я упала, мне переломило кость. Когда упала, слышала, как мужчины закричали водителю: «Куда ты прешь, ты человека сбила!». Они после этого ко мне подбежали, какие-то тряпки нашли и сделали перевязку, – рассказала бабушка «12 каналу».

В транспортном предприятии добровольно урегулировать эту ситуацию отказались, заявив, что пожилая дама сама виновата в инциденте, так как она нарушала правила дорожного движения.

Тогда представители Алевтины Крол обратились в суд с требованием 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В итоге суд частично удовлетворил иск и обязал МП «Электрический транспорт» выплатить пострадавшей 260 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU