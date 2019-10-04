2019-10-04T13:37:24+03:00
Общество

Омская труженица тыла отсудила 260 тысяч за отрезанную трамваем ногу

За то, что стала инвалидом 90-летняя женщина требовала 3 млн, но ее иск удовлетворили лишь частично
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: gtrk-omsk.ruФото: gtrk-omsk.ru
Изменить размер текста:

Несчастный случай с труженицей тыла Алевтиной Крол произошел в Амурском поселке. 90-летняя пенсионерка переходила через пути, но запнулась и упала. В этот момент ее ногу переехал трамвай. В результате происшествия женщине отсекло ступню, и она стала инвалидом.

– Я упала, мне переломило кость. Когда упала, слышала, как мужчины закричали водителю: «Куда ты прешь, ты человека сбила!». Они после этого ко мне подбежали, какие-то тряпки нашли и сделали перевязку, – рассказала бабушка «12 каналу».

В транспортном предприятии добровольно урегулировать эту ситуацию отказались, заявив, что пожилая дама сама виновата в инциденте, так как она нарушала правила дорожного движения.

Тогда представители Алевтины Крол обратились в суд с требованием 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В итоге суд частично удовлетворил иск и обязал МП «Электрический транспорт» выплатить пострадавшей 260 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В здании омской епархии произошло обрушение
В аварии «Тойота» и «ВАЗ» пострадали четверо
Эксперты: срок сдачи бульвара Победы, вероятно, будет сорван
В Омске из-за неразберихи в документах отремонтировали ровно полдвора
В Омске до сих пор остаются без тепла 9 домов
Путин приедет на международный форум в Омске всего на два часа
Омичей возмутил водитель, припарковавший авто на отремонтированном бульваре Мартынова
В Таре засняли на видео целующихся на улице школьниц
Россети Сибирь стала победителем конкурса «МедиаТЭК»
В Омске горе-водитель, бросивший авто около путей, парализовал движение трамваев
Почему болит спина?
Компания «Омск РТС» получила паспорт готовности к осенне-зимнему сезону
В Омске сирота разгромил квартиру, выданную ему властями
В Омске будут судить водителя, насмерть сбившего пешехода
Мэрия: В 99% омских домов дали отопление
Под Омском грузовик врезался в поезд на переезде
Ночью под Омском горела свиноферма
Юрлиц, уклоняющихся от заключения договора «на мусор», накажут
Омичка, перед переездом в другой город, набила татуировку с Любочкой
В Омске пьяные работники автомойки угнали машину клиента
Сбежавшему из колонии омичу придется заплатить 107 тысяч за его поиски
Омичи пожаловались на дорогу, которую не заасфальтировали под машиной
Возле дома на омичку напал грабитель с ножницами
В Омске школьник угодил под машину, перебегая дорогу у Телецентра
От позвоночника зависит здоровье человека в целом
Омич убил сына из-за жалоб на несчастное детство
Омичка, поверив в чудесное исцеление внука, отдала мошенникам 80 тысяч
Пьяного омича, матерившегося на пассажиров, высадили из поезда