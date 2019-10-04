2019-10-04T12:21:22+03:00
Общество

В Омске из-за неразберихи в документах отремонтировали ровно полдвора

Как выяснилось, одну пятиэтажку включили в список на благоустройство, а стоящую напротив – нет
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/onf_omskФото: vk.com/onf_omsk
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Благоустройство дворовых территорий добралось и до Амурского поселка. Правда, радость местных жителей была недолгой. Во-первых, двор начали ремонтировать уже под конец прошлого года, когда выпал снег. Во-вторых, выяснилось, что смогут привести его в порядок ровно наполовину.

Жильцы дома на № 84 на улице Багратиона теперь живут в цивилизации, а их соседи из дома № 86 напротив оказались от нее отрезанными. Даже плитку на дорожке выложили ровно на полдвора. Курьезная и грустная одновременно ситуация произошла из-за того, что одна пятиэтажка попала в программу благоустройства, а вторая – нет.

– В 2018 году в рамках федеральной программы двор дома № 84 по улице Багратиона был благоустроен с многочисленными нарушениями. По факту оказалось, что пространство разделено между двумя пятиэтажками, причем, жители соседнего дома № 86 не подавали заявку на благоустройство своей части двора, – выяснили в ОНФ. – Тротуарная плитка выложена только до половины двора, часть малых архитектурных форм не менялась, новый спорткомплекс плохо закреплен, террасная доска просела и потрескалась. Исправить большинство замечаний жителей в досудебном порядке подрядчик отказался. Органам власти рекомендовано в таких ситуациях внедрять комплексный подход к реализации проекта благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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